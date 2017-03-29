В Держрезерві засекретили суд із “Трейд Коммодіті” з приводу тендеру

За словами голови Держрезерву В.Мосійчука, пальне, яке ТОВ “Трейд Коммодіті” мало поставити в рамках тендеру на замовлення Держрезерву, начебто, було не належної якості. Про це він розповів у сюжеті програми “Наші гроші”.

У “Трейд Коммодіті” такі коментарі збоку посадовця спростували і зауважили, що не здійснювали на адресу агентства жодних поставок пального.

“Заяви пана В.Мосійчука досить сумнівні хоча б з тих причин, що компанія "Трейд Коммодіті“ не здійснила на адресу Державного агентства резерву України жодної поставки пального. Відповідно, про проведення будь-яких офіційних експертиз якості нашого товару не може бути й мови”, — зазначили у компанії.

Редакція УНН скерувала інформаційний запит до Держрезерву з проханням надати інформацію про експертизу пального та її результати.

Натомість, отримала відповідь про те, що така інформація “є секретною”.

“На ваш запит від 23.03.17 року повідомляємо, що наразі справа між Держрезервом та "Трейд Коммодіті" розглядається в суді в таємному режимі, тому до рішення суду жодних документів по цій справі ми надати не можемо”, — повідомили в агентстві.

На уточнюючі запитання, про те, як у такому випадку голова Держрезерву В.Мосійчук міг розповідати “секретну” інформацію журналістам “Наші гроші” та демонструвати їм протоколи експертизи на камеру (що випливає із сюжету програми), в агентстві поки так не відповіли.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, А. Адамовський заявив, що Голова Держрезерву В.Мосійчук вимагав хабар у “Трейд Коммодіті”.

Правоохоронці на заяву бізнесмена поки так і не відреагували.