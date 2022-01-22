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В Госдепе США опровергли организацию эвакуации из Украины, но напомнили о коммерческих рейсах

В Госдепе США опровергли организацию эвакуации из Украины, но напомнили о коммерческих рейсах

Киев • УНН

 • 25071 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Государственном департаменте США отрицают информацию об организации эвакуации родственников американских дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения России. При этом в ведомстве заявили, что в чрезвычайной ситуации американцам не нужно ждать организованной эвакуации из Украины. Об этом заявил чиновник Госдепа США, информирует УНН со ссылкой на агентство AFP.

Детали

По словам чиновника, который пожелал остаться анонимом, пока родственники американских дипломатов могут вернуться в США коммерческими рейсами, не дожидаясь организованной эвакуации.

Цитата

“Американские граждане не должны ждать эвакуации (в случае обострения ситуации в Украине — ред.), которая будет спонсироваться правительством США. Сегодня доступны коммерческие рейсы для вылета”, — заявил представитель Госдепа.

Напомним

22 января, корреспондент американского телеканала FOX News заявил, что Госдеп поручил начать в понедельник эвакуацию родственников сотрудников посольства США в Украине.

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