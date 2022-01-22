В Держдепі США заперечили організацію евакуації з України, але нагадали про комерційні рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Державному департаменті США заперечують інформацію про організацію евакуації родичів американських дипломатів з України на тлі можливого вторгнення Росії. При цьому у відомстві заявили, що у надзвичайній ситуації американцям не потрібно чекати організованої евакуації з України. Про це заявив посадовець Держдепу США, інформує УНН з посиланням на агентство AFP.
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За словами чиновника, який забажав залишитися анонімом, наразі родичі американських дипломатів можуть повернутися в США комерційними рейсами, не чекаючи організованої евакуації.
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“Американські громадяни не повинні чекати евакуації (у разі загострення ситуації в Україні — ред.), яка буде спонсоруватися урядом США. Сьогодні доступні комерційні рейси для вильоту”, — заявив представник Держдепу.
Нагадаємо
22 січня, кореспондент американського телеканалу FOX News заявив, що Держдеп доручив почати у понеділок евакуацію родичів співробітників посольства США в Україні.