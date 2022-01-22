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ЗМІ: Держдепартамент США розпорядився з понеділка розпочати евакуацію сімей своїх дипломатів з України

ЗМІ: Держдепартамент США розпорядився з понеділка розпочати евакуацію сімей своїх дипломатів з України

Київ • УНН

 • 36365 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію сімей своїх дипломатів з понеділка. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон, пише УНН.

Цитата

"Держдеп наказав сім'ям співробітників посольства США в Україні почати евакуацію з країни вже в понеділок", - повідомив журналіст з посиланням на джерела в уряді США.

Додамо

Вчора ЗМІ повідомляли, що через загрозу вторгнення російських військ в Україну, США хочуть евакуювати сім'ї американських дипломатів з країни. Як писав Bloomberg, Вашингтон розглядає можливість евакуації сімей дипломатів в наказовому порядку.

Однак персонал, зайнятий не в основній діяльності, зможе покинути Україну добровільно.
Зазначалося, що відповідне оголошення може прийти протягом декількох днів.

Пізніше прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що влада США інтенсивно опрацьовує плани дій евакуації американців на випадок загострення ситуації в Україні.

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