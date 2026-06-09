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В Дагестане произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе, в небо поднялся огненный столб

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

На газопроводе Моздок-Казимагомед в Дагестане произошло три взрыва возле АЗС. Более 100 человек эвакуировали, информации о пострадавших на данный момент нет.

В Дагестане произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе, в небо поднялся огненный столб

Газовая труба взорвалась рядом с АЗС в дагестанском Кизилюрте — над городом поднялся огромный огненный факел, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

По предварительным данным, произошел прорыв газопровода. Газ под высоким давлением продолжает вырываться наружу и гореть.

Район вокруг места происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. В настоящее время решается вопрос об эвакуации жителей ближайших домов.

Добавим

В Дагестане на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм произошло три взрыва, сообщает управление МЧС по республике. Привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Позже МЧС уточнило, что взрыв произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.

Более 100 человек эвакуировали из Кизилюрта, сообщили власти. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Антонина Туманова

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