В Дагестане произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе, в небо поднялся огненный столб
Киев • УНН
На газопроводе Моздок-Казимагомед в Дагестане произошло три взрыва возле АЗС. Более 100 человек эвакуировали, информации о пострадавших на данный момент нет.
Газовая труба взорвалась рядом с АЗС в дагестанском Кизилюрте — над городом поднялся огромный огненный факел, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Детали
По предварительным данным, произошел прорыв газопровода. Газ под высоким давлением продолжает вырываться наружу и гореть.
Район вокруг места происшествия оцеплен. На месте работают экстренные службы. В настоящее время решается вопрос об эвакуации жителей ближайших домов.
Добавим
В Дагестане на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм произошло три взрыва, сообщает управление МЧС по республике. Привлечено 25 человек и 7 единиц техники.
Позже МЧС уточнило, что взрыв произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.
Более 100 человек эвакуировали из Кизилюрта, сообщили власти. Информации о пострадавших на данный момент нет.