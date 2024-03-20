В Черкасской области правоохранители предотвратили умышленное убийство судьи

В Черкасской области задержали двух мужчин, которые планировали умышленное убийство судьи одного из районных судов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, организовал убийство судьи представитель преступного мира, который имеет влияние на криминогенную обстановку в регионе. В роли исполнителя должен был быть его сообщник.

В результате скоординированных действий правоохранительных органов совершение преступления удалось предотвратить, а причастные к этому задержаны.

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Во время обысков по местам жительства задержанных и в их автомобилях изъят пистолет с глушителем, переделанный из стартового в боевой, а также патроны к нему.

Кроме этого, среди изъятого - две гранаты, одежда, перчатки, кроссовки и другие предметы, свидетельствующие об их реальном намерении совершить особо тяжкое преступление.

Правоохранители задержали мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном обращении с оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Украины) - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Дополнение

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ Нацполиции в Черкасской области, оперативное сопровождение - Управление стратегических расследований в Черкасской области ДВР НП Украины.

Правоохранители установили, что к умышленному убийству лица тщательно готовились. Для реализации преступного плана в начале марта 2024 года они приобрели оружие и боеприпасы.

Также купили сменную одежду, обувь, перчатки и другие средства конспирации во избежание разоблачения противоправных действий.

Напомним

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