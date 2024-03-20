В Черкасской области правоохранители предотвратили умышленное убийство судьи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  11691 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  26783 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  109089 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  126479 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  131159 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127041 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124879 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  230113 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142885 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134600 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский

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В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16

В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16

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Более 50% опрошенных поддерживают уголовное наказание любого сотрудничества с оккупационными администрациями - исследование

Более 50% опрошенных поддерживают уголовное наказание любого сотрудничества с оккупационными администрациями - исследование

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18 марта 2024, 18:47  •  230113 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  207475 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  349814 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  363622 просмотра

В Черкасской области правоохранители предотвратили умышленное убийство судьи

Двух мужчин, которые планировали умышленное убийство судьи районного суда Черкасской области, задержали с оружием, боеприпасами и другими предметами, указывающими на их намерения совершить преступление.

Общество •   •  6806 просмотра
В Черкасской области правоохранители предотвратили умышленное убийство судьи

Совет ассоциации Украина-ЕС не признает проведение и результаты "выборов" рф на оккупированных территориях

Совет ассоциации Украина-ЕС решительно осудил проведение россией "президентских выборов" на оккупированных украинских территориях и подтвердил свою поддержку украинской Формулы мира.

Война •   •  8497 просмотра
Совет ассоциации Украина-ЕС не признает проведение и результаты "выборов" рф на оккупированных территориях

Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский

Зеленский обсудил с премьер-министром Индии укрепление торгово-экономических отношений, в частности аграрный экспорт, сотрудничество в авиационной отрасли, торговлю фармацевтической и промышленной продукцией.

Экономика •   •  8134 просмотра
Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский

В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС Греции упал в море вблизи острова Псатура во время тренировочного полета, пилоту удалось спастись воспользовавшись системой катапультирования.

Новости Мира •   •  6311 просмотра
В Греции возле острова Псатура упал в море истребитель F-16

Более 50% опрошенных поддерживают уголовное наказание любого сотрудничества с оккупационными администрациями - исследование

Большинство респондентов (52%) поддерживают введение уголовной ответственности за любое сотрудничество с оккупационной администрацией, тогда как 47% поддерживают наказание только за сотрудничество, которое привело к тяжелым последствиям и преступлениям.

Общество •   •  7903 просмотра
Более 50% опрошенных поддерживают уголовное наказание любого сотрудничества с оккупационными администрациями - исследование

Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов

Министерство образования и науки Украины утвердило изменения для вступительной кампании 2024 года, среди которых введение Национального многопредметного тестирования (НМТ) для творческих специальностей, запрет поступления вне конкурса и требование Единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для определенных бакалаврских программ.

Общество •   •  7470 просмотра
Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов

Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС

Украина выразила заинтересованность в интенсификации интеграции в космическую деятельность ЕС путем присоединения к Космической программе ЕС и углубления сотрудничества с Европейским космическим агентством.

политика •   •  6662 просмотра
Украина стремится присоединиться к Космической программе ЕС

Атака на аэродром рф в энгельсе: вчера на его территории было 11 самолетов

Вчера на российском аэродроме в энгельсе находилось 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков, перед тем как его атаковали украинские беспилотники.

Война •   •  9651 просмотра
Атака на аэродром рф в энгельсе: вчера на его территории было 11 самолетов

оккупанты возмущены невыполненными обещаниями руководства относительно отпусков и выплат за участие в "выборах" - ЦНС

российское военное руководство не выполнило обещания относительно дополнительного выходного дня и доплат оккупантам за участие в фейковых "президентских выборах" на оккупированных украинских территориях.

Война •   •  8738 просмотра
оккупанты возмущены невыполненными обещаниями руководства относительно отпусков и выплат за участие в "выборах" - ЦНС

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Весной люди могут испытывать аллергию прежде всего из-за пыльцы деревьев, таких как ольха, орешник и береза, а также из-за повышенной активности клещей домашней пыли и плесени.

Общество •   •  26783 просмотра
Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться