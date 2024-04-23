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В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА
Украинские защитники в Черкасской области во время ночного дежурства сбили два вражеских беспилотника, не допустив жертв и разрушений.
В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения
Из-за дефицита электроэнергии, вызванного убытками от российских ракетных обстрелов, Украина уже второй день подряд вынуждена обращаться за экстренной помощью к европейским странам, вводя графики ограничения электроэнергии для предприятий и промышленности с 18:00 до 22:00.
Восстановление за счет ВСУ
В прошлом году Украина потратила более 50 миллиардов гривен на защиту энергетической инфраструктуры, тогда как на строительство фортификационных сооружений для Вооруженных сил было выделено лишь 1,2 миллиарда гривен, что привело к ослаблению обороны и потере территорий.
Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot
Греция, вероятно, предоставит Украине системы противовоздушной обороны Patriot, если получит гарантии США относительно угрозы со стороны Турции и пакет финансовой компенсации.
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.
Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации
Мужчину из штата Кентукки, который 6 января 2021 года штурмовал Капитолий США с боевым флагом Конфедерации и распылил перцовый баллончик на двух полицейских, частично ослепив их на несколько часов, приговорили к 30 месяцам заключения.
Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 780,3 млрд грн наличных денег в обращении, что на 16 млрд грн или на 2,1% больше, чем в начале года, что объясняется сезонными факторами.
В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА
В оккупированном Северодонецке резко возросло количество нотариусов из-за того, что оккупанты "национализировали" жилье и заставляют жителей получать документы российского образца или же им грозит выселение.
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов
Российские войска обстреляли многочисленные гражданские районы в Черниговской области, Украина, зафиксировано 18 взрывов от минометных и воздушных атак 23 апреля 2024 года.
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке
Цены на золото упали до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и ожидания инвесторами экономических данных из США, которые могут повлиять на процентные ставки.