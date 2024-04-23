В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
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В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
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Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  155657 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  223858 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  413495 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175458 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131736 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102600 просмотра

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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  380846 просмотра

В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

Украинские защитники в Черкасской области во время ночного дежурства сбили два вражеских беспилотника, не допустив жертв и разрушений.

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В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения

Из-за дефицита электроэнергии, вызванного убытками от российских ракетных обстрелов, Украина уже второй день подряд вынуждена обращаться за экстренной помощью к европейским странам, вводя графики ограничения электроэнергии для предприятий и промышленности с 18:00 до 22:00.

Война •   •  2866 просмотра
В Украине второй день подряд дефицит в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, где ожидать ограничения электроснабжения

Восстановление за счет ВСУ

В прошлом году Украина потратила более 50 миллиардов гривен на защиту энергетической инфраструктуры, тогда как на строительство фортификационных сооружений для Вооруженных сил было выделено лишь 1,2 миллиарда гривен, что привело к ослаблению обороны и потере территорий.

Война •   •  25964 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Греция, вероятно, предоставит Украине системы противовоздушной обороны Patriot, если получит гарантии США относительно угрозы со стороны Турции и пакет финансовой компенсации.

политика •   •  4724 просмотра
Есть два требования: СМИ раскрыли, при каких условиях Греция предоставит Украине Patriot

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024

Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024.

Новости Бизнеса •   •  2169 просмотра
Награду в номинации "Лидеры отрасли" получила компания AB InBev Efes Ukraine в ходе Business Wisdom Summit 2024

Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации

Мужчину из штата Кентукки, который 6 января 2021 года штурмовал Капитолий США с боевым флагом Конфедерации и распылил перцовый баллончик на двух полицейских, частично ослепив их на несколько часов, приговорили к 30 месяцам заключения.

Новости Мира •   •  4311 просмотра
Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации

Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 780,3 млрд грн наличных денег в обращении, что на 16 млрд грн или на 2,1% больше, чем в начале года, что объясняется сезонными факторами.

Экономика •   •  4920 просмотра
Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

В оккупированном Северодонецке резко возросло количество нотариусов из-за того, что оккупанты "национализировали" жилье и заставляют жителей получать документы российского образца или же им грозит выселение.

Война •   •  5723 просмотра
В оккупированном Северодонецке стало больше нотариусов из-за принудительной "национализации" жилья - ОГА

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Российские войска обстреляли многочисленные гражданские районы в Черниговской области, Украина, зафиксировано 18 взрывов от минометных и воздушных атак 23 апреля 2024 года.

Война •   •  15367 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали до двухнедельного минимума на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке и ожидания инвесторами экономических данных из США, которые могут повлиять на процентные ставки.

Экономика •   •  12881 просмотра
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке