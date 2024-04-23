В Черкасской области ночью уничтожили два вражеских дрона - ОВА

Наличности в обращении с начала года стало на 16 млрд грн больше: НБУ объяснило, почему

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 780,3 млрд грн наличных денег в обращении, что на 16 млрд грн или на 2,1% больше, чем в начале года, что объясняется сезонными факторами.