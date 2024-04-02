В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Mazda и автобуса общественного транспорта, есть пострадавший, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на улице Припортовой. В результате ДТП травмирован пассажир легковушки и госпитализирован в лечебное учреждение.

На Буковине депутата заподозрили в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии

Во избежание возникновения пожара спасатели отключили аккумуляторную батарею и смыли с проезжей части дороги горюче-смазочные материалы.