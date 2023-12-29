В Брянской области россии якобы сбили четвертый украинский дрон за сутки

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что якобы российские силы ПВО сбили третий за вечер и четвертый за сутки украинский беспилотный летательный аппарат над территорией региона, передает УНН.

Над Стародубским муниципальным округом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик написал Богомаз в Telegram-канале.

По информации Богомазова, пострадавших и разрушений в результате сбивания дрона нет. Оперативные службы работают на месте происшествия.

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