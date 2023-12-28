"Хлопок" в Брянской области: горит Суземский радиозавод
Киев • УНН
Радиозавод "Стрела" в Брянской области россии горит после предполагаемого нападения украинских войск; ранена женщина, пострадали жилые кварталы.
В Брянской области рф в посёлке Суземка горит радиозавод "Стрела". РосСМИ утверджают что промышленный объект атаковали ВСУ из реактивных систем залпового огня. Видео пожара публикует УНН.
Детали
По данным россиских медиа упомянутый завод расположен в жилом посёлке, и из-а попадания травмирована 45-летняя женщина. Пропагандисты утверджают что осколок попал ей в спину, и "потерпевшую" госпитализировали.
Кроме того прилетело якобы и в жилой дом неподалёку. Там тоже вспыхну пожар.
Отметим, что посёлок Суземки, где расположен горящий завод, находится за 11 километров от украинской границы.
"Хлопок" в Брянской области: горит Суземский радиозавод
Радиозавод "Стрела" в Брянской области россии горит после предполагаемого нападения украинских войск; ранена женщина, пострадали жилые кварталы.
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