"Хлопок" в Брянской области: горит Суземский радиозавод

В Брянской области рф в посёлке Суземка горит радиозавод "Стрела". РосСМИ утверджают что промышленный объект атаковали ВСУ из реактивных систем залпового огня. Видео пожара публикует УНН.

Детали

По данным россиских медиа упомянутый завод расположен в жилом посёлке, и из-а попадания травмирована 45-летняя женщина. Пропагандисты утверджают что осколок попал ей в спину, и "потерпевшую" госпитализировали.

Кроме того прилетело якобы и в жилой дом неподалёку. Там тоже вспыхну пожар.

Отметим, что посёлок Суземки, где расположен горящий завод, находится за 11 километров от украинской границы.