Коррупция уже давно является проблемой в российском министерстве обороны. Именно коррупция была одним из факторов незначительных достижений россии, особенно в начале войны в Украине. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, передает УНН.

Детали

В отчете говорится, что в деле в отношении заместителя главы минобороны рф россии тимура иванова, допросили более высокопоставленного первого заместителя министра обороны руслана цаликова.

Как указали в британской разведке, цаликова называют покровителем иванова. Он фактически является третьим человеком в иерархии российского оборонного ведомства после министра обороны сергея шойгу и начальника генерального штаба генерала валерия герасимова.

Сообщается, что как и иванов, цаликов имеет давние связи с министром обороны сергеем шойгу. Он работал под руководством шойгу в мчс рф и последовал за шойгу сначала в губернаторы московской области, а затем, в 2012 году - в минобороны.

Существует также реальная возможность того, что расследование в отношении иванова может коснуться и министра финансов россии антона силуанова: некоторые источники утверждают, что строительные агентства мо построили дом для силуанова - отметили в Минобороны Британии.

Как указали в британском оборонном ведомстве, коррупция уже давно является проблемой в российском минобороны. В 2019 году главный военный прокурор валерий петров заявил, что коррупция является "практически корнем большинства проблем в правовом государстве".

"Коррупция была одним из факторов низких результатов россии, особенно в начале войны в Украине", - отметили в британской разведке. Также добавили, что, в частности, фиксировались случаи просроченных пайков и некачественных шин. Кроме того, сообщалось о хищении топлива.

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