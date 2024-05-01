У британській розвідці розповіли про рівень корупції в міноборони росії
Київ • УНН
Згідно з новим звітом британської розвідки, корупція вже давно вразила міністерство оборони росії і була одним із чинників низької ефективності росії, особливо на початку війни в Україні.
Корупція вже давно є проблемою в російському міністерстві оборони. Саме корупція була одним із чинників незначних досягнень росії, особливо на початку війни в Україні. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, передає УНН.
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У звіті йдеться, що у справі щодо заступника глави міноборони рф росії тимура іванова, допитали більш високопоставленого першого заступника міністра оборони руслана цалікова.
Як вказали у британській розвідці, цалікова називають покровителем іванова. Він фактично є третьою людиною в ієрархії російського оборонного відомства після міністра оборони сергія шойгу і начальника генерального штабу генерала валерія герасимова.
Повідомляється, що як і іванов, цаліков має давні зв'язки з міністром оборони сергієм шойгу. Він працював під керівництвом шойгу в мнс рф і пішов за шойгу спочатку в губернатори московської області, а потім, у 2012 році - в міноборони.
Існує також реальна можливість того, що розслідування щодо Іванова може торкнутися і міністра фінансів росії антона силуанова: деякі джерела стверджують, що будівельні агентства мо побудували будинок для силуанова
Як вказали в британському оборонному відомстві, корупція вже давно є проблемою в російському міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор валерій петров заявив, що корупція є "практично коренем більшості проблем у правовій державі".
"Корупція була одним із чинників низьких результатів росії, особливо на початку війни в Україні", – зауважили у британській розвідці. Також додали, що, зокрема, фіксувались випадки протермінованих пайків і неякісних шин. Крім того, повідомлялося про розкрадання палива.
Арешт заступника міноборони росії тимура іванова ставить шойгу в невигідне становище перед очікуваною зміною уряду - FT28.04.24, 19:48 • 25927 переглядiв