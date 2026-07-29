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В Бразилии дисквалифицировали футболиста до выздоровления травмированного соперника

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Высший спортивный суд Бразилии отстранил Виктора Габриэла за фол, который привел к перелому ноги Габриэля Пека. Дисквалификация продлится до возвращения Пека к тренировкам, но не более 180 дней.

В Бразилии дисквалифицировали футболиста до выздоровления травмированного соперника

Высший спортивный суд Бразилии принял решение отстранить защитника «Интернасьонала» Виктора Габриэла за фол на вингере «Крузейру» Габриэле Пеке, которому Габриэль сломал ногу во время матча. Дисквалификация бразильца будет длиться до тех пор, пока Пек не восстановится после травмы. Об этом говорится в решении спортивного суда, передает УНН

Шестая дисциплинарная комиссия Высшего спортивного суда по футболу наложила санкции на футболиста «Интернасьонала» Виктора Габриэля за грубый фол против Габриэля Пека из «Крузейру». Защитник «Интернасьонала», обвиненный в грубой игре, был наказан дисквалификацией на шесть матчей, причем срок наказания продлевается до возвращения Пека к тренировкам, но не может превышать 180 дней 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что на 15-й минуте матча между командами, согласно протоколу матча, Габриэль был удален с поля с прямой красной карточкой за то, что во время борьбы за мяч ударил соперника с «чрезмерным применением силы». Из-за этого фола Габриэля Пека пришлось заменить еще во время матча, так как он получил порез на ноге.

После матча обследование выявило перелом большеберцовой кости левой ноги нападающего «Крузейро», которому было проведено хирургическое вмешательство. 

Я считал, что первым доберусь до мяча, и так и случилось. Поскольку поле было достаточно скользким и мокрым, я попал по мячу, но не успел убрать ногу, и в результате произошел этот несколько более жесткий подкат, однако без какого-либо намерения навредить моему коллеге по профессии или злого умысла. Я всегда был честным парнем и выходил на поле, чтобы, прежде всего, защищать свой клуб и свою мечту. Я всегда старался быть максимально честным по отношению к своим товарищам по команде и соперникам. Это был абсолютно несчастный случай. Я извинился перед ним и предложил свою помощь. Пусть он простит меня, потому что у меня не было никакого намерения, и все, что я мог сделать в тот момент, - это молиться за него. С той ночи для меня наступили очень тяжелые дни. Всю свою жизнь я готовился к моментам счастья, а теперь просыпаюсь среди ночи 

- сказал Габриэль во время суда. 

Напомним 

Защитник «Боруссии» Менхенгладбах Ефим Конопля получил травму колена в товарищеском матче против «Рот-Вайсс Эссен» и в ближайшие недели не сможет помогать команде. 

Павел Башинский

Спорт
Бразилия