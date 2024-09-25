В больницах до сих пор трое пострадавших от атак рф на Запорожье

После ночной атаки на Запорожье 48-летняя женщина с множественными травмами находится в реанимации. Двое детей, пострадавших ранее, остаются в отделении хирургии, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В медучреждениях областного центра остаются три человека, пострадавших из-за террористических атак россиян на Запорожье. После ночной атаки 48-летняя женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Двое детей, пострадавших во время обстрела 23 сентября, - в отделении хирургии. Их состояние средней степени тяжести - написал Федоров.

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