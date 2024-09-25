У лікарнях досі троє постраждалих від атак рф на Запоріжжя
Київ • УНН
Після нічної атаки на Запоріжжя 48-річна жінка з множинними травмами перебуває у реанімації. Двоє дітей, постраждалих раніше, залишаються у відділенні хірургії у стані середньої важкості.
Після нічної атаки на Запоріжжя 48-річна жінка з множинними травмами перебуває у реанімації. Двоє дітей, постраждалих раніше, залишаються у відділенні хірургії, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
У медзакладах обласного центру залишаються троє людей, постраждалих через терористичні атаки росіян на Запоріжжя. Після нічної атаки 48-річна жінка з множинними травмами у вкрай тяжкому стані у реанімації. Двоє дітей, постраждалих під час обстрілу 23 вересня, - у відділені хірургії. Їхній стан середнього ступеня важкості
На Запоріжжі ворог завдав 397 ударів, є загиблий і 7 поранених25.09.24, 08:50 • 13634 перегляди