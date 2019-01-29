В Бердянске задержали браконьеров за вылов краснокнижной рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Пограничники обнаружили в районе Бердянской косы шлюпку с браконьерами, которые вылавливали рыбу, занесенную в Красную книгу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госпогранслужбы Украины.
Задержанные имели на борту рыбу калкан и краснокнижного осетра, мешки с сетками и навигационный прибор. На двух из задержанных составили админпротоколы за нарушение правил выхода плавсредства и отсутствие документов.
По выявлению признаков уголовного преступления по статье о незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом пограничники направили сообщение полиции.
Госпогранслужба оценивает ущерб государству на общую сумму более чем 50 тыс. грн.
Напомним, сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству в результате незаконного вылова рыбы с начала 2018 года, составила 27,9 млн грн.
Ранее сообщал, что в Херсонской области главного государственного инспектора одного из отделов оперативного управления Госрыбагентства "сотрудничал" с браконьерами.