В Бердянську затримали браконьєрів за вилов червонокнижної риби
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прикордонники виявили в районі Бердянської коси шлюпку з браконьєрами, які виловлювали рибу, занесену до Червоної книги. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держприкордонслужби України.
Затримані мали на борту рибу калкан та червонокнижного осетра, мішки з сітками та навігаційний прилад. На двох із затриманих склали адмінпротоколи за порушення правил виходу плавзасобу та відсутність документів.
Щодо виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом прикордонники направили повідомлення поліції.
Держприкордонслужба оцінює збитки державі загальною сумою у понад 50 тис. грн.
Нагадаємо, сума збитків, завданих рибному господарству в результаті незаконного вилову риби від початку 2018 року, склала 27,9 млн грн.
Раніше УНН повідомляв, що у Херсонській області головного державного інспектора одного з відділів оперативного управління Держрибагентства "співпрацював" з браконьєрами.