В Белгороде взрывы, сообщают о воздушных целях на подлете к городу

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил о сбитых воздушных целях над областью. По его данным, один человек погиб, еще один пострадал, передает УНН.

Детали

Гладков сообщил, что российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на на подлете к Белгороду.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется. Выехал на место происшествия написал Гладков.

Местные паблики публикуют видео с Белгородщины, на которых слышны звуки взрывов.

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