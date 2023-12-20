На белгородщине было "громко": губернатор заявляет о работе ПВО и сбитом беспилотнике

В российской белгородской области громко. Губернатор гладков заявил о работе ПВО и якобы сбитом беспилотнике, передает УНН.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков в Telegram.

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