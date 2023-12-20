В подмосковье упал беспилотник: инцидент спровоцировал пробки
Киев • УНН
Возле столицы рф разбился беспилотник, что заставило власти оцепить территорию и вызвало пробки.
В наро-фоминске, что возле москвы, упал беспилотник. Как сообщает Telegram-канал 112, место оцепили, передает УНН.
По данным Telegram-канала, беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в российском наро-фоминске.
"Место оцепили, там работают экстренные службы. В связи с происшествием образовалась огромная пробка, люди не могут проехать домой", - говорится в сообщении.
В подмосковье упал беспилотник: инцидент спровоцировал пробки
Возле столицы рф разбился беспилотник, что заставило власти оцепить территорию и вызвало пробки.
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