В подмосковье упал беспилотник: инцидент спровоцировал пробки

Когда ожидать результатов экспертиз и о реальном состоянии подземки: руководитель Института, который проводит экспертизу разрушений в столичном метро, дал ответ

Через две-три недели ожидаются результаты судебной экспертизы по разрушению тоннеля киевского метрополитена, который получил значительные повреждения, такие как трещины, утечки воды и коррозия.