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Отопление

В Бангладеш из-за муссонных дождей погибли по меньшей мере 44 человека

Киев • УНН

 • 632 просмотра

В Бангладеш из-за муссонных дождей погибли по меньшей мере 44 человека. Стихия охватила семь провинций, затопив 268 тысяч домохозяйств.

В Бангладеш из-за муссонных дождей погибли по меньшей мере 44 человека

По меньшей мере 44 человека погибли в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями на юго-востоке Бангладеш. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным властей, стихия охватила семь провинций страны, нарушив повседневную жизнь более миллиона человек. Паводковыми водами затоплено около 268 тысяч домохозяйств, а тысячи семей оказались отрезанными от внешнего мира.

Наводнения также вызвали перебои с электроснабжением, повредили дороги и линии связи, что осложнило проведение спасательных операций. Из-за затопления домов многие жители не имели возможности готовить пищу в течение нескольких дней.

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Степан Гафтко

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