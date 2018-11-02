В Азербайджане "украинская община" проводит заседание под портретами руководства РФ - МИД

"Украинская община", которая носит имя Т.Г.Шевченко, продолжает позорную практику в Азербайджане по проведению своих заседаний в помещении пророссийской организации "Содружество" под флагами и портретами руководителей страны-агрессора - Российской Федерации", - говорится в сообщении.



В этом контексте посол Украины напомнил, что за свое антиукраинское поведение один из активистов указанной украинской общины Н.Яндарова, решением Национальной комиссии Украины была лишена статуса "иностранного украинца".



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Руководитель дипмиссии отметил, что посольство никогда не смирится с таким позорным поведением т.н. "Украинской общины им. Т.Г. Шевченко" и будет добиваться всеми возможными правовыми способами снятия с названия этой организации имя Тараса Шевченко, чтобы не позорить его память как великого украинца, который отдал свою жизнь в борьбе за свободную и независимую от царской России - Украину.



Как сообщал УНН, посольство Украины направило письмо алжирской газете из-за антиукраинской публикации.