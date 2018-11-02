В Азербайджані "українська громада" проводить засідання під портретами керівництва РФ - МЗС

"Українська громада", яка носить ім’я Т.Г.Шевченка, продовжує ганебну практику в Азербайджані з проведення своїх засідань в приміщенні проросійської організації "Співдружність" під прапорами та портретами очільників країни-агресора – Російської Федерації", - сказано у повідомлені.



В цьому контексті посол України нагадав, що за свою антиукраїнську поведінку один із активістів зазначеної української громади Н.Яндарова, рішенням Національної Комісії України була позбавлена статусу "закордонного українця".



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Керівник дипмісії зазначив, що посольство ніколи не змириться з такою ганебною поведінкою т.зв. "Української громади ім. Т.Г. Шевченка" і буде добиватися усіма можливими правовими способами зняття з назви цієї організації ім’я Тараса Шевченка, щоб не ганьбити його пам'ять як великого українця, який віддав своє життя в боротьбі за вільну і незалежну від царської Росії - Україну.



Як повідомляв УНН, посольство України надіслало листа до алжирської газети через антиукраїнську публікацію.