В Австралии мужчина приготовил 1,5 кг свинины в автомобиле из-за аномальной жары

"Я приготовил полтора килограмма жареной свинины в стареньком Datsun Sunn за 10 часов в 39-градусную жару. Все прекрасно получилось", - написал Стю Пенгелли.

Он добавил, что следил за температурой внутри автомобиля, и в семь утра уже было 30 градусов, а в десять утра было уже 52 градуса. В 13 часов внутри авто был 81 градус.

"Нужно отметить, что у автомобиля тонированные стекла, двери и окна, а на потолке есть большое отверстие, из-за коррозии. Это делает автомобиль не таким горячим, каким он мог быть. Например, если бы это была более поздняя модель, окрашенная в черный цвет - температура могла бы подняться намного выше", - добавил Стю Пенгелли.

Из-за этого он отметил, что не стоит оставлять что-то в автомобиле даже на короткое время, особенно это касается детей и собак.

Напомним, ранее в УНН сообщалось, что в Австралии на фоне пожаров ожидаются новые волны жары.