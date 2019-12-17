В Австралии мужчина приготовил 1,5 кг свинины в автомобиле из-за аномальной жары
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Австралии из-за высокой температуры мужчина приготовил 1,5 кг свинины в своем автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Стю Пенгелли из Австралии.
"Я приготовил полтора килограмма жареной свинины в стареньком Datsun Sunn за 10 часов в 39-градусную жару. Все прекрасно получилось", - написал Стю Пенгелли.
Он добавил, что следил за температурой внутри автомобиля, и в семь утра уже было 30 градусов, а в десять утра было уже 52 градуса. В 13 часов внутри авто был 81 градус.
"Нужно отметить, что у автомобиля тонированные стекла, двери и окна, а на потолке есть большое отверстие, из-за коррозии. Это делает автомобиль не таким горячим, каким он мог быть. Например, если бы это была более поздняя модель, окрашенная в черный цвет - температура могла бы подняться намного выше", - добавил Стю Пенгелли.
Из-за этого он отметил, что не стоит оставлять что-то в автомобиле даже на короткое время, особенно это касается детей и собак.
Напомним, ранее в УНН сообщалось, что в Австралии на фоне пожаров ожидаются новые волны жары.