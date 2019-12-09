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В Австралії на фоні пожеж очікуються нові хвилі спеки

В Австралії на фоні пожеж очікуються нові хвилі спеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Австралії очікуються нові хвилі спеки на півночі країни, у той час як вогнеборці продовжують гасити природні пожежі, які вже палахкотять по континенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Аl Jazeera.

"Цього тижня Австралійське бюро метеорології прогнозує хвилі спеки у північній частині країни, у той час як пожежники продовжують боротися з лісовими пожежами", - йдеться у повідомленні.

Спека вдарила на вихідних в північних районах Західної Австралії і Північної Території, причому в деяких регіонах спостерігається екстремальна спека.

Чиновники заявляють, що "спекотні, сухі і вітряні погодні умови означають, що пожежі можуть початися де завгодно і без попередження".

У вівторок низка районів в південному і центральному штаті Новий Південний Уельс, як очікується, зіткнуться з серйозною пожежною небезпекою. Хвиля спеки, що насувається, може спровокувати підвищення температури в деяких областях, включаючи західний Сідней, вище 40 градусів за Цельсієм.

Оскільки до кінця тижня хвиля спеки стане слабкішою на півдні країни, збільшується ймовірність злив.

Нагадаємо, в одному штаті Австралії через лісові пожежі ввели надзвичайний стан.

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