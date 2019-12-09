В Австралии на фоне пожаров ожидаются новые волны жары
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Австралии ожидаются новые волны жары на севере страны, в то время как пожарные продолжают тушить природные пожары, которые уже полыхают по континенту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Аl Jazeera.
"На этой неделе Австралийское бюро метеорологии прогнозирует волны жары в северной части страны, в то время как пожарные продолжают бороться с лесными пожарами", - говорится в сообщении.
Жара ударила на выходных в северных районах Западной Австралии и Северной Территории, причем в некоторых регионах наблюдается экстремальная жара.
Чиновники заявляют, что "жаркие, сухие и ветреные погодные условия означают, что пожары могут начаться где угодно и без предупреждения".
Во вторник ряд районов в южном и центральном штате Новый Южный Уэльс, как ожидается, столкнутся с серьезной пожарной опасностью. Надвигающяяся волна жары может спровоцировать повышение температуры в некоторых областях, включая западный Сидней, выше 40 градусов по Цельсию.
Поскольку к концу недели волна жары станет слабее на юге страны, увеличивается вероятность ливней.
Напомним, в одном штате Австралии из-за лесных пожаров ввели чрезвычайное положение.