В Австралии на фоне пожаров ожидаются новые волны жары

"На этой неделе Австралийское бюро метеорологии прогнозирует волны жары в северной части страны, в то время как пожарные продолжают бороться с лесными пожарами", - говорится в сообщении.

Жара ударила на выходных в северных районах Западной Австралии и Северной Территории, причем в некоторых регионах наблюдается экстремальная жара.

Чиновники заявляют, что "жаркие, сухие и ветреные погодные условия означают, что пожары могут начаться где угодно и без предупреждения".

Во вторник ряд районов в южном и центральном штате Новый Южный Уэльс, как ожидается, столкнутся с серьезной пожарной опасностью. Надвигающяяся волна жары может спровоцировать повышение температуры в некоторых областях, включая западный Сидней, выше 40 градусов по Цельсию.

Поскольку к концу недели волна жары станет слабее на юге страны, увеличивается вероятность ливней.

Напомним, в одном штате Австралии из-за лесных пожаров ввели чрезвычайное положение.