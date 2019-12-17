В Австралії чоловік приготував 1,5 кг свинини в автомобілі через аномальну спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Австралії через високу температуру чоловік приготував свинину в своєму автомобілі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку в Facebook Стю Пенгеллі із Австралії.
"Я приготував півтора кілограми смаженої свинини в старенькому Datsun Sunn за десять годин в 39-градусну спеку. Все чудово вийшло", - написав Стю Пенгеллі.
Він додав, що слідкував за температурою всередині автомобіля, і о сьомій ранку вже було 30 градусів, а о десятій ранку було вже 52 градуси. О 13 годині всередині авто був 81 градус.
"Потрібно відмітити, що в автомобіля тоноване скло, двері та вікна, а на стелі є великий отвір, через корозію. Це робить автомобіль не таким гарячим, як могло б бути. Наприклад, якби це була більш пізня модель, пофарбована в чорний колір – температура могла б піднятись набагато вище", - додав Стю Пенгеллі.
Через це він зазначив, що не варто залишати щось в автомобілі навіть на короткотривалий час, особливо це стосується дітей та собак.
Нагадаємо, раніше в УНН повідомлялося, що в Австралії на фоні пожеж очікуються нові хвилі спеки.