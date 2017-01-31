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В Авдеевке готовятся к возможной эвакуации, разворачиваются палатки для обогрева - П.Жебривский

В Авдеевке готовятся к возможной эвакуации, разворачиваются палатки для обогрева - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 8859 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Авдеевке, где в течение ночи не прекратились враждебные обстрелы, в том числе из "Градов", готовятся к возможной эвакуации, разворачиваются палатки для обогрева, началась выдача горячей пищи и воды. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook, передает УНН.

"Всю ночь Авдеевскую промзону активно обстреливали рашисты. Относительно срочного прибытия из Берлина, Президент снова позвонил в Авдеевку для получения актуальной информации о ситуации в городе. Президент поставил дополнительные задачи перед Координационным центром. В 6:00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения ГосЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли также дополнительные подразделения национальной полиции и Нацгвардии. также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгазов. По состоянию на 7:00 в Авдеевке развернуто 7 пунктов обогрева населения. С 7 утра началась выдача горячего завтрака. Запасом питьевой воды город обеспечен. Благодаря Коксохиму, в теплосети поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 - на выходе", - сообщил П.Жебривский.

По его словам, он распорядился срочно выделить дополнительные средства из областного бюджета для Авдеевки в рамках чрезвычайного положения в городе.

"Организовали четкое взаимодействие Координационного штаба с главами городов и райгосадминистраций области. В случае необходимости, отработали алгоритм доставки больных в смежных населенных пунктов. А также алгоритм оказания скорой помощи и автотранспорта, в случае эвакуации населения. В городах области разворачиваются места приема жителей Авдеевки, а также детей в детских учреждениях области", - рассказал он.

Также председатель Донецкой ВГА сообщил, что на 8:00 в Авдеевке установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты для выдачи горячего питания и горячей воды жителям города. Кроме того, Каритас устанавливает дополнительные палатки в Авдеевке для обогрева людей.

"Скоординировать действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать в 8000 человек. Города области, на сейчас, готовы принять до 9 тыс. человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей", - отметил он.

По его словам, на подъезде к городу - около 10 тонн продуктов питания. "Военные предоставили дополнительные полевые кухни", - добавил П.Жебривский.

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