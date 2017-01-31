В Авдіївці готуються до можливої евакуації, розгортаються намети для обігріву - П.Жебрівський

"Цілу ніч Авдіївську промзону активно обстрілювали рашисти. По терміновому прибуттю із Берліна, Президент знову зателефонував у Авдіївку для отримання актуальної інформації про ситуацію у місті. Президент поставив додаткові завдання перед Координаційним центром. О 6:00 до Авдіївки прибули додаткові підрозділи ДСНС із необхідним обладнанням та матеріальним забезпеченням. Прибули також додаткові підрозділи національної поліції та нацгвардії. Також прибули ремонтні служби обленерго та облгазу. Станом на 7:00 в Авдіївці розгорнуто 7 пунктів обігріву населення. З 7-ї ранку розпочалася видача гарячого сніданку. Запасом питної води місто забезпечене. Завдяки Коксохіму, у тепломережі підтримується температура теплоносія на рівні 35 градусів на вході, 29 – на виході", - повідомив П.Жебрівський.

З його слів, він розпорядився терміново виділити додаткові кошти із обласного бюджету для Авдіївки в рамках оголошення надзвичайного стану у місті.

"Організували чітку взаємодію Координаційного штабу із головами міст та райдержадміністрацій області. На випадок необхідності, відпрацювали алгоритм доставки хворих до суміжних населених пунктів. А також алгоритм надання швидких допомог та автотранспорту, у випадку евакуації населення. У містах області розгортаються місця прийому мешканців Авдіївки, а також дітей у дитячих закладах області", - розповів він.

Також голова Донецької ВЦА повідомив, що на 8:00 в Авдіївці встановлені та підготовлені до роботи додаткові пункти для видачі гарячого харчування і гарячої води мешканцям міста. Крім того, Карітас встановлює додаткові намети в Авдіївці для обігріву людей.

"Скординували дії керівників міст і районів області на випадок можливої евакуації мешканців Авдіївки. Станом на зараз, впродовж дня можемо евакуювати до 8 тисяч осіб. Міста області, станом на зараз, готові прийняти до 9 тис. осіб. У дитячих заклади області готові в будь-який момент прийняти понад тисячу дітей", - зазначив він.

З його слів, на під’їзді до міста - близько 10 тонн продуктів харчування. "Військові надали додаткові польові кухні", - додав П.Жебрівський.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.