В Авдеевке мужчина подорвал гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Авдеевке Донецкой области мужчина подорвал гранату во дворе частного дома. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло 1 января. Во дворе частного жилого дома между его владельцем (мужчина 1953 года рождения) и другим мужчиной (1983 года рождения) возник конфликт. Во время конфликта младший мужчина бросил в направлении своего оппонента гранату.
В результате взрыва мужчина получил ранения: осколочное касательное ранение шеи, грудной клетки. Он был госпитализирован в больницу. Взрыватель же с места происшествия скрылся. Сейчас полиция ищет злоумышленника. Проводится расследование.
Напомним, в Кропивницком накануне Нового года мужчина подорвал гранату, от чего погиб.