В Авдіївці чоловік підірвав гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Авдіївці Донецькоі області чоловік підірвав гранату на подвір’ї приватного будинку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася 1 січня. На подвір’ї приватного житлового будинку між його власником (чоловік 1953 року народження) та іншим чоловіком (1983 року народження) виник конфлікт. Під час конфлікту молодший чоловік кинув в напрям свого опонента гранату.
В результаті вибуху чоловік отримав поранення: осколкове дотичне поранення шиї, грудної клітини. Він був госпіталізований до лікарні. Підривник же з місця події зник. Наразі поліція розшукує зловмисника. Проводиться розслідування.
Нагадаємо, у Кропивницькому напередодні Нового року чоловік підірвав гранату, від чого загинув.