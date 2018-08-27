В Ассоциации инвалидов-спинальников против "аптечного законопроекта": людям нужна доступность

По словам председателя ВОО Ивана Марусевич, законодательная инициатива депутатов (проект закона № 8591) может оставить села без аптек, которых и так сегодня в райцентрах часто не хватает.

“Я не вижу никакой целесообразности ограничивать количество аптек. Для чего это делать? Станет ли от того лучшим обслуживание? Почему человек должен пройти не меньше, чем 500 метров, чтобы купить лекарства?

Более того — сегодня в украинских селах проживает большое количество пожилых людей. Для них очень важно наличие аптек. К примеру, у нас в Киевской области есть село, где действует одна аптека, в центре села. И все должны к ней съезжаться. А если, не дай Бог, еще и ее закроют? Я выступаю категорически против этого”, — обосновал свою позицию Марусевич.

Он добавил, что законопроект № 8591 может лоббироваться законодателями в угоду каким-то бизнес-интересам, ведь лишних аптек в Украине сегодня нет.

“Нет сегодня в Украине лишних аптек. Ни в сельской местности ни в городе. Сколько есть — пусть столько и будет. У нас сегодня сколько бы аптек не было, всегда надо стоять в очереди, согласитесь. А если количество аптек уменьшить, то очереди из 5 человек увеличатся до 12-15. И не факт, что человек, прошедший к аптеке те 500 метров, выстоит в очереди”, — добавил Марусевич.

Целесообразнее было бы навести порядок с фальсифицированными лекарственными средствами в Украине, отметил председатель Ассоциации.

“Пусть лучше контролируют соответствие лекарств, чтобы были лекарства, которые лечат, а не сотрудничают с болезнью. Это было бы уместно”, — подчеркнул он.

Марусевич добавил, что в Ассоциации инвалидов-спинальников планируют обратиться в комитет ВРУ и представить депутатам свою позицию, которая заключается в нецелесообразности сокращения аптек.

Напомним, в июле текущего года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №8591. Среди прочего, указанный документ предусматривает закрытие сотен аптек по Украине по территориальному принципу. Также документ предусматривает полное разрушение аптечных сетей, что, в свою очередь, приведет к росту цен на лекарственные средства, к уничтожению ценовой конкуренции и к усилению влияния фармпроизводителей на процесс формирования конечной цены фармпродукции и лекарств.