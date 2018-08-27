В Ассоциации инвалидов-спинальников против "аптечного законопроекта": людям нужна доступность

$41.190.15
45.550.30
ukru
Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса
Эксклюзив
08:51 • 16458 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 40711 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 122904 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 231437 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 178628 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 244837 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 276333 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222024 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252282 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 209611 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 46255 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 28295 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 33402 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 25549 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 21541 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 298926 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 270686 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 355637 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 511721 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 600327 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 43926 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 244877 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 88998 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 84680 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 89869 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Ассоциации инвалидов-спинальников против "аптечного законопроекта": людям нужна доступность

Киев • УНН

 • 23495 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Никакой необходимости в ограничении количества аптек в Украине нет. В этом убеждены представители Всеукраинской общественной организации "Ассоциация инвалидов-спинальников Украины", передает УНН.

В Ассоциации инвалидов-спинальников против "аптечного законопроекта": людям нужна доступность

По словам председателя ВОО Ивана Марусевич, законодательная инициатива депутатов (проект закона № 8591) может оставить села без аптек, которых и так сегодня в райцентрах часто не хватает.

“Я не вижу никакой целесообразности ограничивать количество аптек. Для чего это делать? Станет ли от того лучшим обслуживание? Почему человек должен пройти не меньше, чем 500 метров, чтобы купить лекарства?

Более того — сегодня в украинских селах проживает большое количество пожилых людей. Для них очень важно наличие аптек. К примеру, у нас в Киевской области есть село, где действует одна аптека, в центре села. И все должны к ней съезжаться. А если, не дай Бог, еще и ее закроют? Я выступаю категорически против этого”, — обосновал свою позицию Марусевич.

Он добавил, что законопроект № 8591 может лоббироваться законодателями в угоду каким-то бизнес-интересам, ведь лишних аптек в Украине сегодня нет.

“Нет сегодня в Украине лишних аптек. Ни в сельской местности ни в городе. Сколько есть — пусть столько и будет. У нас сегодня сколько бы аптек не было, всегда надо стоять в очереди, согласитесь. А если количество аптек уменьшить, то очереди из 5 человек увеличатся до 12-15. И не факт, что человек, прошедший к аптеке те 500 метров, выстоит в очереди”, — добавил Марусевич.

Целесообразнее было бы навести порядок с фальсифицированными лекарственными средствами в Украине, отметил председатель Ассоциации.

“Пусть лучше контролируют соответствие лекарств, чтобы были лекарства, которые лечат, а не сотрудничают с болезнью. Это было бы уместно”, — подчеркнул он.

Марусевич добавил, что в Ассоциации инвалидов-спинальников планируют обратиться в комитет ВРУ и представить депутатам свою позицию, которая заключается в нецелесообразности сокращения аптек.

Напомним, в июле текущего года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №8591. Среди прочего, указанный документ предусматривает закрытие сотен аптек по Украине по территориальному принципу. Также документ предусматривает полное разрушение аптечных сетей, что, в свою очередь, приведет к росту цен на лекарственные средства, к уничтожению ценовой конкуренции и к усилению влияния фармпроизводителей на процесс формирования конечной цены фармпродукции и лекарств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$63.02
Bitcoin
$76,245.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.99
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,496.12