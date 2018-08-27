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В Асоціації інвалідів-спинальників проти "аптечного законопроекту": людям потрібна доступність

Київ • УНН

 • 23495 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Жодної необхідності в обмеженні кількості аптек в Україні немає. У цьому переконані представники Всеукраїнської громадської організації “Асоціація інвалідів-спинальників України”, передає УНН.

В Асоціації інвалідів-спинальників проти "аптечного законопроекту": людям потрібна доступність

За словами голови ВГО Івана Марусевича, законодавча ініціатива депутатів (проект закону №8591) може залишити села без аптек, яких і так сьогодні в райцентрах часто не вистачає.

"Я не бачу ніякої доцільності обмежувати кількість аптек. Для чого це робити? Чи стане від того кращим обслуговування? Чому людина має пройти не менше, аніж 500 метрів, аби купити ліки?

Більше того - сьогодні в українських селах проживає велика кількість людей похилого віку. Для них дуже важлива наявність аптек. До прикладу, у нас на Київщині є село, де діє одна аптека, в центрі села. І всі мусять до неї з'їжджатися. А якщо, не дай Бог, ще й її закриють? Я виступаю категорично проти цього", - обґрунтував свою позицію Марусевич.

Він додав, що законопроект №8591 може лобіюватися законодавцями на догоду якимось бізнес-інтересам, адже зайвих аптек в Україні сьогодні немає.

“Немає сьогодні в Україні зайвих аптек. Ані в сільській місцевості ані в місті. Скільки є - хай стільки і буде. У нас сьогодні скільки б аптек не було, завжди треба стояти у черзі, погодьтеся. А якщо кількість аптек зменшити, то черги з 5 чоловік збільшаться до 12-15. І не факт, що людина, яка пройшла до тої аптеки оті 500 метрів, вистоїть у черзі", - додав Марусевич.

Доцільніше було б навести лад із фальсифікованими лікарськими засобами в Україні, зазначив голова Асоціації.

"Хай краще контролюють відповідність ліків, щоб були ліки, які лікують, а не співпрацюють з хворобою. Оце було б доречно", - підкреслив він.

Марусевич додав, що в Асоціації інвалідів-спинальників планують звернутися до профільного комітету ВРУ та представити депутатам свою позицію, що полягає у недоцільності скорочення аптек.

Нагадаємо, у липні поточного року група народних депутатів зареєструвала законопроект №8591. Серед іншого, вказаний документ передбачає закриття сотень аптек по Україні за територіальним принципом. Також документ передбачає цілковите руйнування аптечних мереж, що, у свою чергу, призведе до зростання цін на лікарські засоби, до знищення цінової конкуренції та до посилення впливу фармвиробників на процес формування кінцевої ціни фармпродукції і ліків.

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