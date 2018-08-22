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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Аргентине сожгли найден в российском посольстве кокаин

Киев • УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В Аргентине сожгли 389 килограммов кокаина, найденного в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Общая стоимость сожженных наркотиков - около 80 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

В Аргентине сожгли найден в российском посольстве кокаин

Информация об обнаружении партии кокаина весом почти 400 кг появилась в аргентинских СМИ 22 февраля. Сообщалось, что наркотики были найдены в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.

Почти год понадобился оперативникам, чтобы выявить сеть наркоторговцев. Патрисия Буллрич министр безопасности Аргентины тогда заявляла, что во время совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось прекратить поставки наркотиков в Москву.

Всего в "кокаиновом деле" арестовали шесть человек. В июле из Германии в Россию был экстрадирован главный подозреваемый - Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступной схемы.

Украинские Национальные Новости

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