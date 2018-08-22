В Аргентині спалили знайдений в російському посольстві кокаїн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Аргентині спалили 389 кілограмів кокаїну, знайденого в одній з будівель посольства Росії в Буенос-Айресі. Загальна вартість спалених наркотиків - близько 80 млн євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.
Інформація про виявлення партії кокаїну вагою майже 400 кг з'явилася в аргентинських ЗМІ 22 лютого. Повідомлялося, що наркотики були знайдені у валізах у будівлі школи посольства Росії в Буенос-Айресі.
Майже рік знадобився оперативникам, щоб виявити мережу наркоторговців. Патрісія Буллріч міністр безпеки Аргентини тоді заявляла, що під час спільної операції російських і аргентинських спецслужб вдалося припинити поставки наркотиків до Москви.
Загалом у "кокаїновій справі" заарештували шість осіб. У липні з Німеччини до Росії був екстрадований головний підозрюваний - Андрій Ковальчук, якого слідство вважає організатором злочинної схеми.