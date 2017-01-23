В Аргентине вспыхнули мощные лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Более миллиона гектаров степей выгорели вследствие масштабных пожаров, которые бушуют в Аргентине, передает УНН со ссылкой на аргентинское радио Comodoro Rivadavia.
В аргентинской провинции Ла-Пампа лесные пожары, которые не удается потушить уже несколько недель, охватили территорию более чем в 1 миллион гектаров.
На данный момент информации о пострадавших или погибших в результате пожаров нет. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров посевов и пастбищ. Кроме того, пожары привели к массовой гибели скота.
По оценкам производителей сельскохозяйственной продукции, их потери уже превысили 240 млн песо.
Как сообщал УНН, три человека погибли в лесных пожарах в Теннесси.