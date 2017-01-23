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В Аргентині спалахнули потужні лісові пожежі

В Аргентині спалахнули потужні лісові пожежі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Понад мільйон гектарів степів вигоріли внаслідок масштабних пожеж, який вирують в Аргентині, передає УНН з посиланням на аргентинське радіо Comodoro Rivadavia.

В аргентинській провінції Ла-Пампа лісові пожежі, які не вдається згасити вже кілька тижнів, охопили територію більш ніж в 1 мільйонів гектарів.

На даний момент інформації про потерпілих або загиблих в результаті пожеж немає. Вогонь вже знищив тисячі гектарів посівів та пасовищ. Крім того, пожежі призвели до масової загибелі худоби.

За оцінками виробників сільськогосподарської продукції, їх втрати вже перевищили 240 мільйонів песо.

Як повідомляв УНН, троє людей загинули в лісових пожежах у Теннессі.

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