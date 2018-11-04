В Анталии открыли новое консульство Украины

"Более 1 миллион 300 тысяч украинцев посещает Турцию ежегодно. Из них более 800 тысяч украинцев приезжает именно в Анталию. Из них более 35 тысяч украинцев составляет местная община", - отметил он.

По его словам, в Анталию украинцы приезжают не только на отдых, а и на многочисленные бизнес-мероприятия - теперь в них участие смогут принимать и украинские дипломаты, которые будут работать в новом дипломатическом учреждении.

Напомним, во время визита в Турцию Президент подчеркнул, что перспективы сотрудничества Турции и Украины являются крайне большими, сотрудничество двух стран имеет важный стратегический характер.



В рамках официального визита в Турцию Президент Украины Петр Порошенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали "Совместное заявление по результатам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой".



