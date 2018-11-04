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В Анталії відкрили нове консульство України

В Анталії відкрили нове консульство України

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Відсьогодні в турецькому курортному місті Анталія у Туреччині запрацювало консульство України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час церемонії відкриття, передає кореспондент УНН.

"Більше 1 млн 300 тисяч українців відвідує Туреччину щороку. З них більше 800 тисяч українців приїжджає саме в Анталію. З них більше 35 тисяч українців складає місцева громада", - зазначив він.

За його словами, в Анталію українці приїздять не тільки на відпочинок, а на численні бізнес-заходи – відтепер у них участь зможуть брати й українські дипломати, які будуть працювати в новій дипломатичній установі.

Нагадаємо, під час візиту до Туреччини Президент наголосив, що перспективи співпраці Туреччини і України є вкрай великими, співпраця двох країн має важливий стратегічний характер.

У межах офіційного візиту до Туреччини Президент України Петро Порошенко та Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали “Спільну заяву за результатами Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою”.

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