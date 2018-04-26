У США случайно нашли гигантское яйцо вымершей птицы-слона
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Яйцо эпиорниса, вымершей птицы-слона, которое пролежало в хранилище Музея науки в американском Буффало более 50 лет, было случайно найдено работниками музей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.
Ученые наткнулись на него совершенно случайно, каталогизируя музейные экспонаты. На коробке была пометка – "точная копия", однако радиологический анализ показал, что яйцо подлинное и даже содержит окаменевший зародыш.
Как сообщал УНН, группа океанологов Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе неизвестное существо, похожее на багрового кальмара или наутилуса с укороченными щупальцами.