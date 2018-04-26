У США случайно нашли гигантское яйцо вымершей птицы-слона

Ученые наткнулись на него совершенно случайно, каталогизируя музейные экспонаты. На коробке была пометка – "точная копия", однако радиологический анализ показал, что яйцо подлинное и даже содержит окаменевший зародыш.

Как сообщал УНН, группа океанологов Okeanos Explorer обнаружила в Мексиканском заливе неизвестное существо, похожее на багрового кальмара или наутилуса с укороченными щупальцами.