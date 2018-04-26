В США випадково знайшли гігантське яйце вимерлої птиці-слона
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Яйце епіорніса, вимерлої птиці-слона, яке пролежало в сховище Музею науки в американському Буффало більше 50 років, було випадково знайдено працівниками музей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Independent.
Вчені натрапили на нього абсолютно випадково, каталогізуючи музейні експонати. На коробці була позначка - "точна копія", проте радіологічний аналіз показав, що яйце справжнє і навіть містить скам'янілий зародок.
Як повідомляв УНН, група океанологів Okeanos Explorer виявила в Мексиканській затоці невідому істоту, схожу на багряного кальмара або наутилуса з укороченими щупальцями.