В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  109666 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  110097 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  111529 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  107740 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  74251 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  74785 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  94075 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109658 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
27 мая 2024, 15:24  •  173900 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107362 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Публикации

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  173859 просмотра

В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

Взрыв природного газа в Янгстауне, США, нанес значительный ущерб зданию. Кроме того, были ранены 7 человек, один из которых был в тяжелом состоянии.

Новости Мира •   •  2744 просмотра
В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Некоторые западные компании, такие как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину, поскольку потребительская активность в стране постепенно восстанавливается.

Экономика •   •  3875 просмотра
Некоторые западные фирмы продолжают работать в рф, несмотря на вторжение в Украину

Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Израиль отрицает нанесение удара по палаточному городку в Газе, в результате которого, по сообщениям, погиб 21 человек.

Новости Мира •   •  4146 просмотра
Израильские военные отрицают удар по палаточному городку в Газе

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с лидерами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Польши в Праге, чтобы обсудить ключевые вопросы поддержки борьбы Украины за независимость, включая поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, увеличение украинского оборонного производства и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война •   •  6993 просмотра
Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Польша призывает разрешить Украине использовать западное оружие для поражения целей в рф без ограничений.

Война •   •  6975 просмотра
Польша призывает разрешить Украине поражать цели в рф западным оружием

Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Патрульная полиция Киевской области спасла 17-летнего парня от попытки самоубийства в Белой Церкви, установив с ним контакт, успокоив и отведя в безопасное место для оказания медицинской помощи.

Общество •   •  6496 просмотра
Белая Церковь: патрульные спасли 17-летнего парня от самоубийства

Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Игра Hamster Kombat, которая требует кликов, чтобы заработать монеты, может быть опасной для украинцев из-за российского домена и потенциального сбора данных российскими компаниями.

Технологии •   •  6488 просмотра
Игра Hamster Kombat угрожает безопасности украинцев из-за российского домена

Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали вражеские беспилотники в северной части Ровенской области.

Война •   •  7754 просмотра
Вражеские беспилотники были обнаружены на севере Ровенской области

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Состоялся круглый стол с участием омбудсменов Румынии и Украины, где обсуждалось создание комиссии по вопросам прав национальных меньшинств, равных прав граждан и языковой политики.

Общество •   •  7820 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о вражеских БпЛА в центральной и западной частях Житомирской области.

Война •   •  10446 просмотра
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА