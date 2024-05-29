В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

В США произошел взрыв, который привел к травмированию 7 человек и значительным материальным убыткам. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

В американском городе Янгстаун произошел взрыв природного газа, который привел к значительным материальным убыткам и травмированию 7 человек.

Взрыв произошел во вторник днем по местному времени и был настолько сильным, что оторвал фасад здания. По сообщению, на первом этаже здания размещался банк, а также несколько квартир.

Пожарные оказали соответствующую помощь людям.

Семерых раненых срочно доставили в больницу Mercy Health в Янгстауне. Представитель больницы сообщил, что один человек находится в критическом состоянии, но не разглашает подробностей.

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