У Америці прогримів вибух: постраждало 7 людей та завдано значних матеріальних збитків
Київ • УНН
Вибух природного газу в Янгстауні, США, завдав значної шкоди будівлі. Крім того, було поранено 7 осіб, одна з яких була у важкому стані.
У США стався вибух, який призвів до травмування 7 людей та значних матеріальних збитків. Про це повідомляє AP News, передає УНН.
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У американському місті Янгстаун стався вибух природного газу, який призвів до значних матеріальних збитків та травмування 7 людей.
Вибух трапився у вівторок вдень за місцевим часом і був настільки сильним, що відірвав фасад будівлі. За повідомленням, на першому поверсі будівлі розміщувався банк, а також декілька квартир.
Пожежники надали відповідну допомогу людям.
Сімох поранених терміново доставили до лікарні Mercy Health у Янгстауні. Представник лікарні повідомив, що одна людина перебуває в критичному стані, але не розголошує подробиць.
У США прогримів вибух на хімічному заводі15.07.23, 07:30 • 522541 перегляд