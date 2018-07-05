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В Африке львы съели двух браконьеров

В Африке львы съели двух браконьеров

Киев  •  УНН

 • 10864 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. По крайней мере два возможных браконьера-охотника на носорогов стали добычей львов в одном из южноафриканских заповедников. Об этом пишет издание BBC, ссылаясь на сотрудников заповедника, передает УНН.

Рейнджеры обнаружили остатки двух или трех человек в корпусе со львами в заповеднике Сибуя, вблизи юго-восточного города Кентон-он-Си.

Возле работники обнаружили мощное ружье и топор.

В последние годы в Африке наблюдается рост браконьерства. Преступники рискуют жизнью, чтобы удовлетворить растущий спрос на рог носорога, который существует в некоторых частях Азии.

Владелец заповедника Сибуя, Ник Фокс, заявил на своей странице в Facebook, что вероятные браконьеры зашли на территорию заповедника в воскресенье вечером или рано утром в понедельник.

"Они наткнулись на прайд львов - это большой прайд, поэтому у них не было слишком много времени. Мы не уверены, сколько их было - от них осталось не слишком много", - заявил Фокс.

Останки впервые были обнаружены в 16:30 по местному времени во вторник.

Команда по борьбе против браконьерства прибыла на место инцидента, где также было обнаружено охотничье ружье с глушителем, длинный топор и кусачки - оборудование, которое обычно используют браконьеры, охотящиеся на носорогов.

Несколько львов необходимо усыпить, прежде чем специалисты смогут собрать останки, добавил Фокс.

Напомним, 20 марта в Кении скончался последний в мире самец северного белого носорога.

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