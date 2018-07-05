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В Африці леви з'їли двох браконьєрів

В Африці леви з'їли двох браконьєрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Принаймні два ймовірних браконьєри-мисливці на носорогів стали здобиччю левів в одному з південноафриканських заповідників. Про це пише видання BBC, посилаючись на працівників заповідника, передає УНН.

Рейнджери виявили залишки двох або трьох людей у корпусі з левами в заповіднику Сібуя, поблизу південно-східного міста Кентон-он-Сі.

Поряд працівники виявили потужну рушницю та сокиру.

В останні роки в Африці спостерігається зростання браконьєрства. Злочинці ризикують життям, аби задовольнити зростаючий попит на ріг носорога, який існує в деяких частинах Азії.

Власник заповідника Сібуя, Нік Фокс, заявив на своїй сторінці у Facebook, що ймовірні браконьєри зайшли на територію заповідника в неділю ввечері або рано вранці в понеділок.

"Вони натрапили на прайд левів - це великий прайд, тож вони не мали надто багато часу. Ми не впевнені, скільки їх було – від них залишилося не надто багато", - заявив Фокс.

Залишки вперше були виявлені о 16:30 за місцевим часом у вівторок.

Команда з боротьби проти браконьєрства прибула на місце інциденту, де також було виявлено мисливську рушницю з глушником, довгу сокиру та кусачки - обладнання, яке зазвичай використовують браконьєри, що полюють на носорогів.

Кілька левів необхідно приспати, перш ніж спеціалісти зможуть зібрати залишки, додав Фокс.

Нагадаємо, 20 березня у Кенії помер останній у світі самець північного білого носорога.

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