В Африці леви з'їли двох браконьєрів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Принаймні два ймовірних браконьєри-мисливці на носорогів стали здобиччю левів в одному з південноафриканських заповідників. Про це пише видання BBC, посилаючись на працівників заповідника, передає УНН.
Рейнджери виявили залишки двох або трьох людей у корпусі з левами в заповіднику Сібуя, поблизу південно-східного міста Кентон-он-Сі.
Поряд працівники виявили потужну рушницю та сокиру.
В останні роки в Африці спостерігається зростання браконьєрства. Злочинці ризикують життям, аби задовольнити зростаючий попит на ріг носорога, який існує в деяких частинах Азії.
Власник заповідника Сібуя, Нік Фокс, заявив на своїй сторінці у Facebook, що ймовірні браконьєри зайшли на територію заповідника в неділю ввечері або рано вранці в понеділок.
"Вони натрапили на прайд левів - це великий прайд, тож вони не мали надто багато часу. Ми не впевнені, скільки їх було – від них залишилося не надто багато", - заявив Фокс.
Залишки вперше були виявлені о 16:30 за місцевим часом у вівторок.
Команда з боротьби проти браконьєрства прибула на місце інциденту, де також було виявлено мисливську рушницю з глушником, довгу сокиру та кусачки - обладнання, яке зазвичай використовують браконьєри, що полюють на носорогів.
Кілька левів необхідно приспати, перш ніж спеціалісти зможуть зібрати залишки, додав Фокс.
Нагадаємо, 20 березня у Кенії помер останній у світі самець північного білого носорога.