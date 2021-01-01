В Афинах у здания полиции прогремел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. первое января. УНН. В столице Греции Афинах за полтора часа до наступления нового года у одного из управлений полиции произошел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на издание Nea.
Инцидент произошел около 22.30 по местному времени на площади у здания муниципального отдела полиции. Вероятно взорвались газовые баллончики. Взрыв нанес ущерб фасаду здания. Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, 30 декабря, в йеменском аэропорта Адена произошли два взрыва одновременно с прибытием в аэропорт нового правительства. Как минимум 5 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва.