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В Афинах у здания полиции прогремел взрыв

Киев • УНН

 • 14262 просмотра

КИЕВ. первое января. УНН. В столице Греции Афинах за полтора часа до наступления нового года у одного из управлений полиции произошел взрыв, сообщает УНН со ссылкой на издание Nea.

В Афинах у здания полиции прогремел взрыв

Инцидент произошел около 22.30 по местному времени на площади у здания муниципального отдела полиции. Вероятно взорвались газовые баллончики. Взрыв нанес ущерб фасаду здания. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 30 декабря, в йеменском аэропорта Адена произошли два взрыва одновременно с прибытием в аэропорт нового правительства. Как минимум 5 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва.

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