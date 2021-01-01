В Афінах біля будівлі поліції пролунав вибух

Інцидент стався близько 22.30 за місцевим часом на площі біля будівлі муніципального відділу поліції. Ймовірно вибухнули газові балончики. Вибух завдали шкоди фасаду будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 30 грудня, у єменському аеропорту Адена сталися два вибухи одночасно з прибуттям в аеропорт нового уряду. Як мінімум 5 людей загинули і 20 були поранені в результаті вибуху.