В Афганистане заявили о ликвидации лидера "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Лидер афганского крыла террористической организации "Исламское государство" (ИГ) был убит в результате серии авиаударов. Об этом в воскресенье, сообщила афганская спецслужба Национальный директорат безопасности (NDS), со ссылкой на DW сообщает УНН.
В распространенном сообщении спецслужбы говорится, что Саад Архаб вместе с десятью своими сторонниками погиб накануне вечером в провинции Нангархар.
Кроме того, сообщается об уничтожении двух лагерей боевиков ИГ и большого количества оружия и боеприпасов. В распространенном сообщении не указывается, кто совершил авиаудар: американская или афганская авиация.
Издание добавил, что Саад Архаб был уже четвертым руководителем ИГ в Афганистане. Его предшественники были так же убиты с помощью авиаударов. Последний раз сообщалось о ликвидации главы ИД в Афганистане Абу Сайеда, которого американские военные убили в июле 2017 года в провинции Кунар.
Как сообщал УНН, семь сотрудников сил безопасности погибли, еще двое получили ранения в четверг в результате нападения боевиков на КПП близ города Злитен на западе Ливии.