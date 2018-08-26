В Афганістані заявили про ліквідацію лідера “Ісламської держави”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Лідера афганського крила терористичної організації “Ісламська держава” (ІД) було вбито внаслідок серії авіаударів. Про це у неділю, повідомила афганська спецслужба Національний директорат безпеки (NDS), з посиланням на DW повідомляє УНН.
У поширеному повідомленні спецслужби йдеться, що Саад Архабі разом з десятьма своїми прибічниками загинув напередодні ввечері у провінції Нангархар.
Окрім того, повідомляється про знищення двох таборів бойовиків ІД і великої кількості зброї та боєприпасів. У поширеному повідомленні не вказується, хто здійснив авіаудар: американська чи афганська авіація.
Видання додало, що Саад Архабі був уже четвертим керівником ІД у Афганістані. Його попередники були так само убиті за допомогою авіаударів. Востаннє повідомлялося про ліквідацію голови ІД в Афганістані Абу Саєда, якого американські військові вбили у липні 2017 року в провінції Кунар.
Як повідомляв УНН, сім співробітників сил безпеки загинули, ще двоє отримали поранення в четвер в результаті нападу бойовиків на КПП біля міста Злитен на заході Лівії.