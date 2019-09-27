В аэропорту Львова взрывчатки не нашли

"Сообщение о заминировании Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого поступило сегодня, 27 сентября, на электронную почту полиции. По указанному в сообщении адресу работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и специалисты других служб. Из аэропорта были эвакуированы 480 пассажиров и работников. Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию - взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Указано, что сейчас принимаются меры для установления лица, предоставившего ложное сообщение, и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее УНН сообщил, что львовский аэропорт "заминировали".